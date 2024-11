Ansia Milan. Tuttosport: "Morata si allena con la Spagna"

vedi letture

Dalle parti di Milanello aleggia preoccupazione attorno alle condizioni di Alvaro Morata, assente nell'ultima trasferta di Cagliari per via di un trauma cranico che è stato conseguenza di un duro scontro di gioco in allenamento con il compagno Strahinja Pavlovic. Nonostante questo, comunque, l'attaccante del Milan è stato convocato per i prossimi due impegni della Spagna dal CT Luis De La Fuente, considerata l'importanza che lo spagnolo ricopre all'interno dello spogliatoio delle Furie Roje.

Considerato il delicato, più che grave, infortunio, nelle scorse ore Alvaro Morata è stato sottoposto ad una serie di accertamenti da parte dello staff medico della Nazionale che hanno dato il semaforo verde per la sua permanenza durante questa sosta. Eppure, scrive questa mattina Tuttosport, il Milan sarebbe in ansia per le condizioni del suo giocatore, soprattutto in vista della sfida al rientro dalla sosta contro la Juventus, dove il 7 rossonero sarà l'osservato speciale, il grande ex.