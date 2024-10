Arriva la terza sessione, la Gazzetta: "Mercato dal 1° al 10 giugno"

Il calciomercato non dorme mai è uno dei detti più comuni nel calcio. Ed effettivamente questa frase potrebbe rafforzarsi ulteriormente a margine della decisione presa nell'ultimo Consiglio Fifa, ovvero quella di aprire una terza sessione di mercato, sempre in estate e poco prima di quella canonica che parte con l'inizio della nuova stagione il 1° luglio. La Gazzetta dello Sport racconta l'origine della decisione: "Il Mondiale per Club 2025 apre un'altra finestra: mercato dal 1° al 10 giugno".

Viene spiegato dalla rosea: "Con i giocatori in scadenza il 30 giugno, lo scopo è evitare dei buchi nelle rose", ovviamente in quelle delle squadre che parteciperanno alla competizione. E poi ancora: "In quegli undici giorni sarà possibile non solo concludere trattative ma anche depositare i contratti". Importante chiarire che, se le Federazioni aderiranno, questo provvedimento varrà per tutti i club e non solo per quelli che parteciperanno al Mondiale per Club negli Stati Uniti la prossima estate".