Asse Milano-Roma, Il Romanista in apertura: "Tammy in partenza"

L'asse Milan-Roma potrebbe infuocarsi in questi ultimi giorni di calciomercato, anche perché nelle scorse ore si sarebbe tornato a parlare di uno scambio che vedrebbe coinvolti Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham. Entrambi i giocatori non rientrerebbero nei piani dei rispettivi allenatori, nonostante il belga sia stato in più occasioni elogiato da Paulo Fonseca, motivo per il quale tutte le parti coinvolte potrebbero solo che guadagnarne da questo affare.

In tutto questo Abraham sembrava essere ad un passo dal West Ham, ma le trattative con gli Hammers avrebbero subito una brusca frenata per via dello stipendio da 4,5 milioni di euro, più bonus, che l'inglese percepisce a Roma. Il 9 giallorosso, comunque, resta in uscita, come confermato anche in apertura questa mattina da Il Romanista, che nel suo taglio basso ha titolato: "Tammy in partenza".