Assenze importanti in Milan-Napoli, la Gazzetta: "Che cosa ci inventiamo?"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La sfida tra Milan e Napoli di domenica sera si avvicina, un big match che già potrebbe essere determinante. Sia Pioli che Spalletti sono alle prese con assenze pesanti: Leao per i rossoneri (oltre che Rebic e Origi), Osimhen per gli azzurri (con Lozano in forse). Il titolo della Gazzetta dello Sport, in questo senso, è eloquente: "Che cosa ci inventiamo?". Stefano Pioli, nello specifico, starebbe pensando a dare maggiori responsabilità ai due belgi De Ketelaere e Saelemaekers, con quest'ultimo che sta vivendo un bel momento. Spalletti farà affidamento sul solito Zielinski, pronto a sparigliare le carte sulla trequarti.