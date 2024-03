Bennacer torna a Milanello, CorSport: "Rientra per non rischiare un altro stop"

vedi letture

La notizia della serata di ieri è che Ismael Bennacer ha lasciato il ritiro della nazionale algerina di calcio per fare ritorno a Milanello. L'indiscrezione è stata comunicata direttamente dal sito ufficiale della selezione nordafricana che ha scritto: "Il centrocampista Ismail BENNACER è stato autorizzato questo mercoledì 20 MARZO 2024 a lasciare la sede dell'incontro dei Verdi dall'allenatore della nazionale Vladimir PETKOVIC a causa di lievi dolori. Dopo gli accertamenti dello staff medico e per non correre il minimo rischio, è stato deciso, d'intesa con l'allenatore della Nazionale, di rilasciarlo e consentirgli di unirsi al suo club, il Milan, per continuare le cure. Ricordiamo che il ct della Nazionale Vladimir PETKOVIC aveva chiamato come rinforzo il giocatore dello Charleroi Adem ZORGANE, arrivato lunedì scorso al CTN del Sidi Moussa".

Questa mattina il Corriere dello Sport ha ripreso la notizia e ha provato a chiarire: "Bennacer rientra per non rischiare un altro stop". Nel comunicato della federazione algerina si parla di "lievi dolori", la speranza dunque è che il centrocampista rossonero si sia fermato per tempo. Si tratta dunque di una rinuncia del giocatore che sembra essere arrivata in via del tutto precauzionale: nei prossimi giorni, eventualmente, ci sarà qualche aggiornamento in più anche quando la squadra tornerà ad allenarsi nella giornata di oggi.