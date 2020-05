Si parla anche di calcio sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano La Stampa, che titola: "Piano della Figc per Serie A, B e Lega Pro". Il noto giornale torinese, sempre in taglio alto, aggiunge: "Playoff-playout in caso di stop dopo la partenza". Nei prossimi giorni il verdetto definitivo da parte del Governo.