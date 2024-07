Camarda firma il suo primo contratto da pro, la Gazzetta: "Diavoletto d'oro"

Nella giornata di ieri è arrivata forse una delle ufficialità più attese del mondo Milan: quella del primo contratto da professionista per il futuro della Nazionale, e del Diavolo, Francesco Camarda. L'attaccante classe 2008, il più giovane esordiente nella storia della Serie A, si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giungo 2027, a circa 450 milioni di euro a stagione stando a La Gazzetta dello Sport, che ci ha tenuto a precisare che non sarebbe stato il miglior accordo che il giovane attaccante avrebbe potuto firmare.

Stando a la rosea, riprendendo anche quanto si è detto già in passato si questi lidi, Francesco Camarda è stato accostato in passato da Manchester City, United e Borussia Dortmund, che pur di strapparlo al Milan a parametro zero gli offrivano un contratto più ricco ed un percorso di crescita ad hoc, magari con un prestito ad un altro club per fare esperienza. Con la testa sulle spalle, però, Camarda ha messo in fila due no a Manchester e ha scelto il Milan, che tifa da sempre.

"Ma l'accordo fra il Milan e Camarda è di ieri?" scrive La Gazzetta dello Sport. No. L'ufficialità del nuovo contratto del giovane attaccante è arrivata solo ieri, e non nel giorno del suo compleanno (16 anni compiuti lo scorso 10 marzo), così da includere nel triennale anche la stagione 2026-27: dettaglio prezioso, oltre che strategico.