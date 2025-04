Non solo Conte, De Zerbi o Allegri. Tuttosport: "Nel casting risale Italiano"

Una volta che verrà definita ufficialmente la questione direttore sportivo, con l'intesa verbale con Fabio Paratici ormai raggiunta a cui ora bisogna far seguire anche quella scritta tenendo conto di tutte le dinamiche legate al processo penale per l'inchiesta Prisma di cui il dirigente è uno degli imputati, il Milan dovrà passare all'azione e decidere quanto prima chi sarà il prossimo allenatore rossonero, chiamato a risollevare le sorti dell'universo rossonero dopo una stagione che definire travagliata (sportivamente parlando), è dire poco.

I nomi che circolano in questi giorni sono quelli più legati alla figura di Paratici e forse anche all'immaginario dei tifosi: c'è Roberto De Zerbi, c'è Antonio Conte che potrebbe lasciare Napoli e c'è il ritorno di fiamma di Massimiliano Allegri, che si è preso un anno sabbatico. Accanto a questi, nelle ultime ore, sono in ripresa le quotazioni anche di un altro tecnico che sta andando benissimo. Scrive Tuttosport: "Toh, chi si rivede: nel casting allenatori risale Italiano". A un passo dalla finale di Coppa Italia e al quarto posto in Serie A, il tecnico ex Fiorentina sta facendo grandi cose con il Bologna, impensabili dopo l'addio di Motta e di diversi giocatori chiave della passata stagione.