Milan e Paratici si aspettano, Gazzetta: "Avvocati al lavoro per sciogliere nodo squalifica"

Il Milan e Fabio Paratici ormai si guardano negli occhi: la decisione di mettersi l'uno sulla strada dell'altro è stata presa e adesso va definito il contratto con cui i rossoneri accoglieranno il loro nuovo direttore sportivo. Non si tratta di una questione di soldi o durata, da questo punto di vista la Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea che l'intesa è stata trovata, ma c'è ancora un nodo abbastanza grande da sciogliere. Si tratta dell'intreccio della squalifica che preclude ogni attività con tesserato o agente a Fabio Paratici fino al 20 luglio.

La rosea titola: "Attesa Paratici. Milan e avvocati al lavoro per sciogliere il nodo squalifica". Nel sottotitolo si spiega proprio questo problema: "Il contratto per il nuovo ds rossonero è pronto ma resta il limite dell'operatività fino al 20 luglio, termine della sanzione sportiva". Il Milan potrebbe tranquillamente aspettarlo e lavorare in team fino a quel momento, oppure potrebbe decidere di virare su altri profili noti: da Tare a D'Amico, passando per Manna e Sartori.