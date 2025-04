Paratici studia già la rosa rossonera, Tuttosport: "Dodici giocatori in bilico"

La decisione sul direttore sportivo, di fatto, è stata presa: il Milan vuole affidare l'incarico a Fabio Paratici e per fare in modo che questo possa accadere, c'è la necessità di risolvere alcune questioni legali che sono legate all'inchiesta penale in corso a Roma nell'ambito della quale l'ex dirigente di Juve e Tottenham è coinvolto ed è già stato squalificato a livello sportivo. Paratici sconterà l'inibizione fino al prossimo 20 luglio. Nell'attesa che vengano definiti e superati gli ultimi ostacoli, il dirigente studia già la rosa rossonera che potrebbe subire tante rivoluzioni.

Scrive oggi Tuttosport: "C'è un Milan sotto esame. Paratici studia chi lo merita". Nell'occhiello viene illustrata la situazione attuale a livello di organico: "Da Tomori ad Abraham passando per Loftus-Cheek, Joao Felix e Sottil: sono dodici i giocatori in bilico". Oltre a questi ci sono anche Florenzi, Pavlovic, Royal, Thiaw, Walker, Chukwueze e Jovic. Inoltre ci sono anche da definire eventuali rientri dai prestiti come Saelemaekers, Adli, Bennacer, Kalulu, Morata, Pobega... E non solo, anche i giovani Vasquez, Colombo e Pellegrino sono coinvolti in queste discussioni. Scrive ancora Tuttosport: "Oltre a pensare all'allenatore, il nuovo ds in pectore utilizzerà le ultime partite di stagione per pesare il valore dell'organico".