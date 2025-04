Il CorSera titola: "Allo studio il mercato: via Felix, scalata Abraham, conferma Walker"

Per avere certezze e notizie più chiare bisognerà aspettare che il Milan identifichi ufficialmente il suo nuovo direttore sportivo, intanto però nel club di via Aldo Rossi sono già state avviate le prime riflessioni sul calciomercato estivo, a partire da quelle che cronologicamente saranno le scelte da fare prima rispetto a tutte le altre. Si tratta ovviamente dei prestiti, in particolar modo quelli da confermare o meno, che attualmente nella formazione di Conceicoa non sono pochi.

Il Corriere della Sera oggi titola così: "Allo studio il mercato: via Joao Felix, la scalata di Abraham, la conferma di Walker". Kyle Walker e Joao Felix vivono un destino diametralmente opposto: l'inglese, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni dal Manchester City, sarà confermato dal club rossonero e contestualmente prolungherà il suo contratto fino al 2027, salvo dietrofront dell'ultima ora; il portoghese, giunto in prestito secco dal Chelsea, farà ritorno a Londra con l'etichetta di 'scommessa persa'. Da dirimere anche il futuro di Tammy Abraham: l'inglese è collegato ad Alexis Saelemaekers.