Champions, Corriere della Sera: "Il Milan resta in corsa"

Si parla anche di calcio, o meglio, delle sfide di Champions League giocate ieri, sulla prima pagina del Corriere della Sera in edicola stamane. "L’Inter già agli ottavi. Il Milan resta in corsa", titola il noto quotidiano in taglio alto dopo gli impegni europei delle due milanesi. La vittoria di Madrid contro l’Atletico regala alla squadra di Pioli un’ultimissima chance per passare il turno.