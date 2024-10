Champions e Ultras arrestati: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Questa mattina le aperture dei giornali sportivi (e non solo) hanno una doppia anima: da una parte il calcio giocato con la seconda giornata di Champions League che inizia questa sera e Milan e Inter in campo; dall'altra le oscure faccende extra-campo che stanno coinvolgendo le due curve milanesi con gli arresti di 19 capi Ultras arrivati nella giornata di ieri, accusati di avere contatti e attività di stampo mafioso. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

La Gazzetta dello Sport dà rilievo al calcio giocato e in primo piano titola: "Coppa d'attacco. Champions, Inter e Milan a caccia di eurogol". Nel trafiletto sui rossoneri, rappresentati in foto da Leao, si legge: "Fonseca senza paura. Col Bayer va riscattato il brutto esordio. Deve accendersi Leao". In taglio alto il caso del tifo organizzato: "Manette in Curva. Arrestati 19 Ultras nerazzurri e rossoneri". Quindi le accuse del Pm: "Estorsioni, risse, metodi mafiosi".

Per il Corriere dello Sport, invece, l'accento viene messo sull'indagine: "Curve demolite. Diciannove capi Ultras di Milan e Inter arrestati per 'estorsioni e risse'". E poi ancora: "Infiltrazioni mafiose: le intercettazioni inguaiano i tifosi". Solo in secondo piano il calcio giocato: "Torna la Champions. Fonseca senza Morata a Leverkusen: Leao guida l'assalto al Bayer".

Infine c'è Tuttosport che parte dal caso tifosi: "Inter e Milan ora basta. Decimati i capi ultrà: 18 arresti. La procura dà un ordine ai club". Nel sottotitolo si aggiunge: "Le organizzazioni criminali padrone a San Siro, dai biglietti ai parcheggi ai ristoranti. Le società parti lese, ma dovranno spiegare le intercettazioni inquietanti e dissociarsi con i fatti". In taglio laterale le questioni di campo: "Leao carico a Leverkusen: 'Fonseca ok, provo pure a difendere'". Poi nel sottotitolo: "Il portoghese promette al tecnico di essere più concentrato e continuo".