Colpo last minute, Tuttosport: "Idea Chiesa, rossonero al fotofinish"

vedi letture

Nelle ultime ore e in generale sui quotidiani di oggi si parla tanto di trattative tra Milan e Juventus. Il motivo principale è la negoziazione che dovrebbe portare il centrale rossonero Pierre Kalulu a vestire la maglia bianconera a partire dalla prossima stagione: un affare lampo che si potrebbe chiudere agilmente nelle prossime ore. Ma non è l'unico giocatore al centro delle chiacchiere tra i due club: ci sarebbe anche Federico Chiesa che ormai vive da separato in casa alla Continassa.

Questa mattina Tuttosport indica l'esterno italiano come possibile colpo last minute del Milan. Così titola il quotidiano: "Idea Chiesa, rossonero al fotofinish". Viene poi aggiunto: "L'attaccante esterno sullo sfondo dei colloqui tra le due società: possibile scambio con Saelemaekers". Il belga è cresciuto molto con Thiago Motta a Bologna nell'ultima stagione. E poi ancora: "Il Milan offrirebbe all'azzurro la chance di giocare in Champions ma Fede dovrebbe ridursi l'ingaggio". Un problema non da poco dal momento che la rottura con la Juventus è arrivata proprio a causa di questo motivo.