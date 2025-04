Conceiçao conferma il modulo di Udine. Il CorSport: "3-4-3: test verità. Theo e Leao, a voi"

vedi letture

Contro l'Udinese si è vista una squadra organizzata, compatta ma soprattutto equilibrata, grazie anche al modulo inedito che Sergio Conceiçao aveva studiato per la partita. Il 3-4-3 ha convinto talmente tanto al punto che l'allenatore portoghese lo riproporrà anche questa sera contro l'Atalanta, in un test importante che permetterà di capire se effettivamente si potrà cominciare a lavorare su questo tipo di schieramento.

In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "3-4-3: test verità. Theo e Leao, a voi", in quanto i due campioni di questo Milan sono chiamati ad una prova di carattere ed orgoglio per lanciare la formazione rossonera in zona Europa in un finale di stagione, finale di Coppa Italia permettendo, che si pronostica essere incandescente.