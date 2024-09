Contro il Lecce sarà un Milan British. Il CorSport: "Abraham è l'ariete con Loftus"

vedi letture

Lo stop di Morata costringe Paulo Fonseca a rivedere un po' le sue scelte di formazione, ma l'allenatore portoghese manderà comunque in campo il suo undici titolare migliore, anche perché guai a sottovalutare una partita come quella di stasera contro il Lecce, anche perché sennò lo sforzo mentale e fisico nel derby di domenica scorsa rischia di essere vano.

Per questo motivo, stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, dovendo fare a meno di Morata Fonseca punterà ancora una volta su Tammy Abraham, alla sua terza partita da titolare consecutiva in campionato. Dietro all'inglese, ci sarà un suo connazionale ed ex compagno ai tempi del Chelsea, Ruben Loftus-Cheek, per una coppia inedita che rende il Milan ancora più anglosassone di quanto già non lo sia, visto che oltre a questi due in campo ci saranno anche Chris Pulisic e Fikayo Tomori.