Coppa Italia ed un posto in Europa League. La Gazzetta: "Conceiçao e Milan, avanti per le coppe"

Il Milan cercherà di difendere Sergio Conceiçao fino alla fine di questa stagione, nonostante sia completamente andata. Nell'arco di una settimana il Diavolo ha visto il quarto posto passare da ipotetici due punti ad addirittura 11, tanti, troppi, che difatti segnano la corsa dei rossoneri alla prossima Champions League. Nonostante l'obiettivo minimo sia oramai sfumato, è giusto cercare di onorare queste ultime 11 partite di campionato (più 2 di Coppa Italia) nel migliore dei modi, quantomeno per concludere la stagione in maniera decente.

Il Milan e Conceiçao in estate si separeranno dopo appena sei mesi, ma come scritto anche questa mattina da La Gazzetta dello Sport, nonostante le continue delusioni si è deciso di andare "avanti per le coppe", anche perché a questo punto c'è una Coppa Italia da provare a vincere ed un posto in Europa League da conquistare.