Corriere della Sera: "Il Milan a Praga con Maldini jr"

Il Milan sfida lo Sparta Praga a domicilio per provare ad acciuffare in extremis il primo posto nel gruppo H di Europa League. I rossoneri non potranno contare su Kjaer e Ibrahimovic (quest’ultimo in recupero), ma ritrovano Leao, che partirà ovviamente dalla panchina. Come riporta il Corriere della Sera, mister Pioli si affiderà ai più giovani: in campo, infatti, andranno Daniel Maldini (sulla trequarti) e Lorenzo Colombo.