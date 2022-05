Corriere della Sera in apertura : "Milan, il rinnovo di Maldini non è più scontato"

MilanNews.it

lL Corriere della Sera fa il punto sul futuro di Paolo Maldini, dopo le parole dirigente rossonero sui problemi societari. Ha contestato due cose: il mancato rinnovo del contratto a lui e al d.s. Massara e la mancata chiarezza sulla strategia per il futuro. Firmare un rinnovo al momento non è possibile perché è in corso un passaggio di proprietà e Maldini è stato informato di questo cambio, di conseguenza parlerà del futuro con gli acquirenti. Ma abbondanti indiscrezioni sono uscite sull’intenzione di confermare il management. Almeno fino a ora. Adesso non è più scontato. L’ex campione sembra attribuire responsabilità sia all’attuale proprietà sia a quella che si deve insediare che ancora non l’ha coinvolto.