Corriere della Sera sulla ripresa dal calcio: "Arrivederci al 18 maggio"

"Arrivederci al 18 maggio". Questo il titolo - a pagina 52 - che il Corriere della Sera dedica alla ripresa della Serie A: "Passo avanti del governo verso la ripresa degli allenamenti collettivi. Gli ostacoli però restano moltissimi. Il campionato è ancora un buco nero, un’incognita legata a troppe variabili per poterlo mettere in agenda. Ma la ripartenza, almeno con gli allenamenti collettivi, è una via che diventa sempre più percorribile: "Si va verso la soluzione che i tifosi si aspettano. Non c’è il via libera, però abbiamo preso una buona direzione", ha ammesso Sandra Zampa, sottosegretario alla Salute".