MilanNews.it

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione estiva. “Berardi-Parisi, ora il Milan va in pressing”, titola il noto quotidiano sportivo della Capitale, confermando così l’interesse di Maldini e Massara per i due esterni di Sassuolo ed Empoli.