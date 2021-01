Corriere dello Sport: "Brahim Diaz ora ne fa una in più col Diavolo"

"Brahim Diaz ora ne fa una in più col Diavolo". Lo scrive il Corriere dello Sport in vista della partita contro il Benevento. Con Saelemaekers fuori per infortunio e Castillejo non al meglio, al Vigorito potrebbe toccare proprio a Diaz: "Occasione da titolare per lo spagnolo in prestito dal Real - si legge -. Pioli in emergenza lo impiegherà in un ruolo diverso. In ballo presente e futuro di un ragazzo già vincente".