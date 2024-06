Corriere dello Sport: "Chukwueze vuole iniziare subito forte"

L'acquisto più oneroso della scorsa estate di calciomercato è stato anche quello che ha deluso di più nel corso della stagione. Al primo anno in rossonero Samuel Chukwueze non ha inciso come club e tifosi si aspettavano, con Paulo Fonseca le cose potrebbero decisamente cambiare, anche perché c'è la possibilità di ricominciare da zero e dare continuità alle ottime cose fatte vedere nel corso degli ultimi mesi dello scorso campionato.

A confermarlo anche quest'oggi in edicola Il Corriere dello Sport, che parla di un Samuel Chuwueze "intento a gustarsi fino all'ultimo in Nigeria famiglia e amici, ai quali è legatissimo, prima di tornare in Italia per il raduno a Milanello dell'8 luglio". L'obiettivo di Paulo Fonseca sarà senza ombra di dubbio quello di rivalutare il giocatore nonostante la concorrenza su quella fascia di un certo Christian Pulisic, così come quello del ragazzo sarà quello di dimostrare di valere ampiamente i 20 milioni di euro investiti appena un'estate fa.