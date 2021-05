"Gigio, l’offerta (scritta) alla Juve", titola in prima pagina il Corriere dello Sport, che poi aggiunge: "Una mail per proporsi allo stesso ingaggio rossonero: 6 milioni. Barça defilato, ore decisive per il futuro di Donnarumma". Il futuro dell’ormai ex portiere del Milan, dunque, potrebbe essere alla Juventus.