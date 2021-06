Corriere dello Sport: "Milan di corsa per Giroud"

"Questione di ore per il Giroud". Lo scrive il Corriere dello Sport, che si sofferma sulla trattativa per l'ingaggio del centravanti in uscita dal Chelsea. Sul tavolo - scrive il quotidiano - c’è già un contratto biennale, ma manca la quadratura sulle cifre. A breve potrebbe esserci un incontro con i suoi rappresentanti per chiudere la partita. Anche perché lo stesso attaccante francese spinge per definire tutto in tempi rapidi, prima dell'Europeo.