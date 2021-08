Corriere di Roma - Il futuro di Florenzi sarà al Milan: si tratta sulla formula del trasferimento

Anche l'edizione odierna del Corriere di Roma riferisce questa mattina che il futuro di Alessandro Florenzi sarà al Milan: il terzino, che ha giocato l'ultima stagione in prestito al PSG, dovrebbe trasferirsi in rossonero in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di alcune condizioni come ad esempio la qualificazione in Champions del Diavolo e il numero di presenze. I due club stanno trattando ancora sulla formula, ma alla fine una soluzione si troverà.