Corriere di Torino: "Juve e Milan si giocano tutto, come Pirlo e Pioli"

Juve-Milan è uno spareggio Champions, che può valere una stagione intera, per entrambe. Ci sarà il duello tra Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic, ma anche l'incrocio delicatissimo in chiave mercato tra i due portieri, Wojciech Szczesny e Gigio Donnarumma. Sarà soprattutto la sfida tra Pirlo e Pioli, due che - scrive oggi il Corriere di Torino - pur confermati pubblicamente dalle rispettive società, verrebbero inevitabilmente messi in discussione in caso di mancato approdo in Champions League.