Corsa Champions, Corriere dello Sport: "Decidono i bomber"

"Champions: decidono i bomber", titola questa mattina il Corriere dello Sport, che poi aggiunge a pagina 10: "Sono tornati i cannonieri per lo sprint. Cinque squadre contano sulle loro reti per centrare un posto tra le big d’Europa. Mancano quattro turni ma tutto è ancora in gioco: per le difese avversarie un finale bollente. Domenica scontro diretto tra Ronaldo e Ibrahimovic: primo e ottavo della classifica dei cannonieri di A. Due punte sempre più indispensabili a Juve e Milan".