Corsa Champions, CorSport: "Senza appello. Milan, Roma, Como e Juve: solo 2 passano all'incasso"

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Milan, Roma, Como e Juventus: quattro squadre per gli ultimi due posti in Champions. Rossoneri e giallorossi hanno il destino nelle loro mani

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sulla corsa Champions che verrà decisa questa sera: "Senza appello. Milan, Roma, Como e Juve: solo 2 passano all'incasso". Quattro squadre per gli ultimi due posti rimasti: rossoneri e giallorossi hanno il destino nelle loro mani perchè per chiudere il campionato tra le prime quattro devono solo battere Cagliari ed Hellas Verona, due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa Serie A. La formazione di Fabregas sarà invece impegnata sul campo della Cremonese che è piena lotta per la salvezza, mentre i bianconeri avranno il derby contro il Torino. Arrivare in Champions non è importante solo sul lato sportivo, ma anche economico prchè porta parecchi milioni nelle casse dei club.

SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 87*

Napoli 73

Milan 70

Roma 70

Como 68

Juventus 68

Atalanta 59*

Bologna 56*

Lazio 54*

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 44

Parma 42

Genoa 41

Fiorentina 42*

Cagliari 40

Lecce 35

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18*

*Una partita in più