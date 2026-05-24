Corsa Champions, CorSport: "Senza appello. Milan, Roma, Como e Juve: solo 2 passano all'incasso"
Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così in prima pagina sulla corsa Champions che verrà decisa questa sera: "Senza appello. Milan, Roma, Como e Juve: solo 2 passano all'incasso". Quattro squadre per gli ultimi due posti rimasti: rossoneri e giallorossi hanno il destino nelle loro mani perchè per chiudere il campionato tra le prime quattro devono solo battere Cagliari ed Hellas Verona, due squadre che non hanno più nulla da chiedere a questa Serie A. La formazione di Fabregas sarà invece impegnata sul campo della Cremonese che è piena lotta per la salvezza, mentre i bianconeri avranno il derby contro il Torino. Arrivare in Champions non è importante solo sul lato sportivo, ma anche economico prchè porta parecchi milioni nelle casse dei club.
SERIE A: LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Inter 87*
Napoli 73
Milan 70
Roma 70
Como 68
Juventus 68
Atalanta 59*
Bologna 56*
Lazio 54*
Udinese 50
Sassuolo 49
Torino 44
Parma 42
Genoa 41
Fiorentina 42*
Cagliari 40
Lecce 35
Cremonese 34
Verona 21
Pisa 18*
*Una partita in più
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