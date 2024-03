CorSera - 40 gol e 17 assist tra campionato e coppe: i numeri dei nuovi acquisti del Milan

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza questa mattina l'impatto impressionante che hanno avuto i nuovi arrivati al Milan: Pulisic, Loftus-Cheek, Jovic, Okafor, Reijnders e Chukwueze hanno infatti regalato finora a Stefano Pioli 40 gol e 17 assist tra campionato e coppe. Questo significa che gli acquisti dell’ultima grossa campagna dell’estate hanno partecipato a quasi il 75% dei gol realizzati fin qui dal Diavolo.

Il più prolifico finora è stato Christian Pulisic, arrivato a titolo definitivo dal Chelsea per 20 milioni di euro: l'attaccante americano è rinato in rossonero ed è già a quota 12 reti segnate in tutte le competizioni, a cui si sommano anche otto assist (nella rosa milanista solo Giroud ne ha siglate di più, 14). L'ex Borussia Dortmund non aveva mai segnato così tanti gol in una singola stagione.