Il Giornale critico su Milan e Juventus: "Club in ostaggio"

Questa mattina Il Giornale, nelle sue pagine dedicate allo sport pubblicate in fondo all'edizione cartacea uscita in edicola, ha analizzato la situazione di Milan e Juventus, dal punto di vista dei tifosi. Un commento non positivo da parte del quotidiano generalista che ha condannato sia il club rossonero che quello bianconero per essere troppo soggetti all'umore della piazza e dei tifosi. Il titolo dell'articolo è già eloquente di per sè e recita così: "Club in ostaggio". Il riferimento a Milan e Juve arriva solo nel sottotitolo.

Così riporta il sottotitolo: "Il Milan condizionato dalla curva sulla scelta del successore di Pioli, ultrà juventini in sciopero del tifo pro Allegri e contro Motta". Per quanto riguarda i rossoneri la rivoluzione contro la scelta di Julen Lopetegui ha contribuito alla retromarcia della dirigenza di Casa Milan sull'ingaggio del tecnico basco. Secondo chi scrive su Il Giornale: "Nello specifico la dirigenza del Milan non ha fatto una gran figura".