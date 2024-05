La Gazzetta in prima pagina: "De Zerbi è libero e spera nel Milan"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "De Zerbi è libero e spera nel Milan". Dopo la separazione dal Brighton, il tecnico italiano è in attesa di una chiamata e guarda con interesse alla manovre del club rossonero che è ancora alla ricerca del sostituto di Stefano Pioli. Paulo Fonseca resta in pole, ma su di lui ci sono anche altre squadre oltre a quella milanista.

De Zerbi faceva parte della lista di allenatori che il Milan aveva sondato, ma c'era la clausola da 15 milioni per liberarlo dal Brighton che aveva di fatto bloccato tutto fino dall'inizio. Ora questa clausola non c'è più, l'ex Sassuolo è libero e quindi non va escluso a priori un cambio di direzione del Diavolo che potrebbe tornare su De Zerbi.