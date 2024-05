Tuttosport su Leao: "Dai fischi di San Siro ai selfie in sede con i tifosi"

Questa mattina Tuttosport dedica un pezzo a Rafael Leao che, come tutto il Milan, ha vissuto un ultimo mese da incubo. Poca incisività e solamente un gol, contro il Sassuolo. Nel corso dell'ultima gara contro il Genoa, a margine della quale è stato sostituito con quasi 25 minuti ancora da giocare e i rossoneri in svantaggio di un gol, la sua uscita dal campo è stata accompagnata dai fischi di San Siro che non è la prima volta che si levano quest'anno nei confronti del portoghese. Ieri però un incontro con i tifosi organizzato dal Milan ha restituito un po' di sereno.

Tuttosport titola così questa mattina: "Leao: dai fischi di San Siro ai selfie in sede con i tifosi". Il Milan a Casa Milan ha organizzato un Meet&Greet con il numero 10 rossonero a cui hanno partecipato moltissimi tifosi che hanno scattato foto e si sono fatti firmare autografi. Un incontro organizzato anche per pubblicizzare la capsule collection che Leao ha lanciato in partnership con il club nelle scorse settimane. Ora tornerà il campo e serviranno grandi prestazioni per riguadagnarsi l'amore totale dei tifosi nelle ultime tre partite.