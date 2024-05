Record in prima pagina: "Villas Boas e Conceiçao faccia a faccia"

Se ne è parlato tanto nei giorni scorsi e se ne parla anche oggi sulla stampa italiana, oggi è previsto il tanto atteso incontro tra Sergio Conceiçao e Andrè Villas Boas, rispettivamente il tecnico del Porto da sette stagioni e il nuovo presidente del club eletto. Per la prima volta dall'insediamento del nuovo numero uno dei dragoes ci sarà un vertice con l'allenatore il cui futuro è tutto da scrivere. Questa mattina nella sua apertura il giornale portoghese Record ha scritto in taglio laterale: "Villas Boas e Conceiçao faccia a faccia".

I due si incontreranno nel centro sportivo di Olival. Un incontro tanto atteso perché Conceiçao ha sostenuto il presidente uscente Pinto da Costa, in carica da 42 anni e avversario di Villas Boas: il tecnico può annullare il rinnovo di contratto fino al 2028 che aveva firmato poco prima delle elezioni con lo storico numero uno. La sensazione che si ha in Portogallo è che le strade di Porto e Conceiçao possano separarsi. Alla finestra c'è il Milan che ha il nome del tecnico lusitano molto alto nella propria board e potrebbe tentare l'assalto per renderlo l'erede di Stefano Pioli.