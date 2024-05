La Gazzetta sui desideri di Paulo Fonseca: "Tra Lille e prospettive"

Tra i tanti nomi fatti negli ultimi giorni per l'erede di Pioli sulla panchina del Milan, uno dei più accreditati è sicuramente quello di Paulo Fonseca, tecnico del Lille che ha allenato anche per un paio di anni la Roma, con discreti risultati. Nel club francese è arrivato da due stagioni e quest'anno è in lotta per la qualificazione in Champions League dopo essere stato a un passo da eliminare l'Aston Villa ai quarti di Conference League circa tre settimane fa. Ora Fonseca dovrà decidere cosa fare, con il contratto in scadenza al termine della stagione.

La Gazzetta dello Sport titola così sul tecnico portoghese: "Fonseca tra Lille e prospettive". Secondo la rosea il profilo del tecnico piace molto al Milan che ne ammira soprattutto la filosofia offensiva e la capacità di plasmare i giovani talenti. L'interesse è reciproco con Fonseca che gradirebbe non poco la destinazione rossonera ma che dovrà decidere cosa scegliere tra le varie proposte sul tavolo. Al momento c'è anche un forte interesse del Marsiglia oltre che un tentativo del Lille di confermarlo. La palla, per una volta, è tra i piedi del mister.