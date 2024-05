La Gazzetta titola: "De Zerbi guarda al Milan"

"De Zerbi guarda al Milan": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che il casting per la panchina rossonera è ancora aperto e non è escluso che il nome dell'ex Sassuolo torni di moda per il Diavolo che non ha ancora scelto definitivamente chi sarà il sostituto di Stefano Pioli alla guida della squadra milanista.

De Zerbi era già stato sondato dal Milan qualche settimana fa, ma la clausola per liberarsi dal Brighton da 15 milioni aveva di fatto bloccato tutto in partenza. Ora che il tecnico italiano si è separato dal club inglese, questa clausola non c'è più e quindi lo scenario è diverso e la pista De Zerbi potrebbe anche riaprirsi, anche se per ora in pole per la panchina del Milan c'è sempre Paulo Fonseca.