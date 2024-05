La Gazzetta scrive: "Conceiçao dentro o fuori. Futuro col Porto in bilico"

Se ne è parlato moltissimo negli ultimi giorni e nella giornata di oggi dovrebbe finalmente esserci l'incontro tra Sergio Conceiçao e Andrè Villa Boas, rispettivamente allenatore e nuovo presidente del Porto. Il tecnico portoghese è uno dei nomi forti sulla lista del Milan per l'erede di Stefano Pioli. Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha scritto in merito al futuro dell'allenatore lusitano: "Conceiçao dentro o fuori". Viene spiegato nell'occhiello del pezzo: "Vede Villas Boas. Futuro col Porto sempre in bilico e spera nel Milan".

Dopo sette anni, la permanenza al Porto non è scontata specialmente dopo il cambio allo scranno presidenziale. Conceiçao aveva sostenuto il presidente uscente, lo storico Pinto da Costa, con il quale aveva anche trovato l'accordo sul rinnovo. La rosea scrive: "L'ex ala dell'Inter ha firmato un rinnovo fino al 2028 con Pinto ma quel contratto può essere rotto". E sarà verosimilmente questo il tema dell'incontro. Un profilo che potrebbe mettere d'accordo anche i tifosi: Conceiçao è ritenuto un allenatore esperto e molto abile con i giovani.