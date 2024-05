Il CorSport riflette: "Da Okafor a Jovic, c'è il Milan in palio"

Con l'avvicinarsi del finale di stagione è logico che i club traggano le loro conclusioni sull'annata che volge al termine. Il Milan ha già annunciato da tempi che i bilanci saranno fatti al termine dell'ultima gara, Milan-Salernitana. Si tireranno le somme principalmente su Stefano Pioli, destinato a salutare Milanello dopo quasi cinque anni di onorato servizio, ma si traccerà una linea anche su diversi giocatori che in queste ultime tre partite potrebbero avere le ultime possibilità per giocarsi la permanenza con la maglia rossonera.

Questa mattina il Corriere dello Sport ne parla diffusamente scrivendo nell'occhiello: "Il finale di stagione determinerà molte scelte del club". Poi nel titolo si concentra in particolare sul futuro dei due attaccanti di riserva rossoneri: "Da Okafor a Jovic, c'è il Milan in palio". Nel sottotitolo vengono indicati altri possibili calciatori il cui futuro è incerto: "Anche Pobega e Adli sono in bilico e devono meritarsi la conferma". Molti di questi giocatori si giocano il futuro con il Milan. Per Giroud e Kjaer quello che sarà è già scritto, anche se non in via ufficiale: saluteranno Milanello al termine di questa stagione.