Tuttosport titola: "Oggi Conceiçao deve liberarsi da Villas Boas"

La notizia del giorno per l'universo Milan è quella dell'incontro tra Sergio Conceiçao, allenatore del Porto da 7 anni, e il nuovo presidente ed ex allenatore Andrè Villas Boas. Un meeting annunciato e atteso già da diversi giorni, di cui parlano anche in Portogallo sulle prime pagine uscite questa mattina in edicola. In Italia, all'interno della sua edizione, è Tuttosport che affronta il tema e titola così: "Oggi Conceiçao deve liberarsi da Villas Boas". L'incontro è previsto per oggi al centro sportivo del club.

Scrive Tuttosport: "Dopo rinvii, tecnico e presidente possono dirsi addio". Si è dovuto aspettare l'insediamento ufficiale di Villas Boas come presidente ma oggi il vertice ci sarà. Sul piatto c'è il futuro di Conceiçao che aveva apertamente sostenuto il rivale Pinto da Costa alle elezioni presidenziale, storico numero uno da 42 anni. Con lui aveva stipulato anche un rinnovo fino al 2028 che ora, secondo una clausola, può annullare. Per questo e per le politiche stringenti in materia economica da Villas Boas, ci si aspetta una separazione tra tecnico e club. A quel punto potrebbe entrare in gioco il Milan.