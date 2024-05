La Gazzetta rivela: "Il Napoli ha scelto Pioli. Prima l'intesa col Milan"

Il Milan ha deciso di fare un passo oltre Stefano Pioli: l'ufficialità ancora non c'è perché il club rossonero, per rispetto e riconoscenza verso l'allenatore, vuole aspettare il termine della stagione, ma la sostanza sarà quella. Nonostante ci sia ancora un anno di contratto che lega Pioli al Diavolo, il rapporto si interromperà qui. E così mentre il club di via Aldo Rossi è già da diverse settimane alla ricerca del nome giusto per sostituire l'allenatore di Parma, sullo stesso tecnico iniziano a circolare voci sul futuro, con il Napoli che sarebbe fortemente interessato.

Questa mattina la Gazzetta dello Sport titola così: "Il Napoli ha scelto Pioli. De Laurentiis ci prova: biennale con opzione a 3 milioni l'anno". Un tentativo ardito considerando che Pioli ha ancora un anno di contratto a 4 milioni con il Milan: si cercherà di convincerlo con il progetto e i vari bonus. Nel sottotitolo si aggiunge: "La trattativa entrerà nel vivo a fine stagione. Il tecnico dovrà prima trovare un'intesa col Milan per la risoluzione". Questo è un punto abbastanza importante ma sarà chiarito solo dopo Milan-Salernitana.