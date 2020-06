CorSera - Castillejo, guizzi e solidità

Buona la prestazione di Castillejo contro il Lecce. Già prima della sosta lo spagnolo aveva dimostrato di essere tutto un altro giocatore rispetto all’oggetto misterioso dei primi mesi in rossonero. Come evidenzia il Corriere della Sera, ora Samu ci mette guizzi e solidità, tecnica e sostanza. Come in occasione del gol del vantaggio: cross basso e teso di Calhanoglu dalla destra e piattone velenoso e vincente sul secondo palo dell’esterno milanista, che non segnava in Serie A da oltre un anno.