CorSera: "'Concentrazione e lucidità': le raccomandazioni di Pioli per neutralizzare la Dinamo"

© foto di DANIELE MASCOLO

"'Concentrazione e lucidità': le raccomandazioni di Pioli per neutralizzare la Dinamo": titola così questa mattina il Corriere della Sera in vista del match di stasera del Milan a Zagabria. Il quotidiano riporta alcune dichiarazioni di ieri del tecnico rossonero che ha le idee chiare su cosa servirà alla sua squadra per portare a casa un risultato positivo: "Non abbiamo bisogno di rabbia, ma di concentrazione e lucidità".