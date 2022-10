CorSera - De Ketelaere sta faticando ma ha il pieno sostegno di tutto il Milan

MilanNews.it

Charles De Ketelaere sta faticando parecchio in questi suoi primi mesi al Milan: colpa delle aspettative enormi, di una posizione tattica definitiva ancora non trovata e da un fisico da irrobustire. Nonostante questo, come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il trequartista belga ha il pieno sostegno di tutto il club di via Aldo Rossi.