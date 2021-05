CorSera - Ecco perchè Gigio Donnarumma non è più il portiere del Milan

Domande e risposte questa mattina sulle pagine del Corriere della Sera. Perché Gigio Donnarumma non è più il portiere del Milan? "Il club rossonero non si è piegato alla richiesta di ingaggio da 10 milioni, avanzata dall’agente Raiola. La cifra di 8 milioni è stata il tetto sopra il quale la società non si è spinta. Dopo mesi di riunioni, Maldini ha colto in contropiede Gigio acquistando Maignan".