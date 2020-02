CorSera - Facce tristi a Milanello. Ma niente strigliate

La sconfitta nel derby è stata una mazzata tremenda, una batosta che rischia di guastare anche i progressi mostrati dalla squadra in questo nuovo anno. Ieri il Milan ha cominciato a preparare la gara di Coppa Italia con la Juventus. A Milanello c’erano anche Maldini e Massara: facce tristi e poca voglia di parlare - scrive il Corriere della Sera - ma niente strigliate, niente urlacci. In fondo non servirebbero a niente.