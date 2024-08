CorSera: "Fiducia nelle mosse di Fonseca: 'Sarà una creatura diversa'. Si vede anche la mano di Ibra"

"Fiducia nelle mosse di Fonseca: 'Sarà una creatura diversa'. Si vede anche la mano di Ibra": titola così questa mattina il Corriere della Sera sul Milan che stasera farà il suo esordio in campionato contro il Torino. Con il tecnico portoghese si vedrà una squadra meno verticale, che proverà a prendersi meno rischi in campo aperto, puntando più sul possesso. "Abbiamo fatto un cambiamento molto grande, non sto dicendo che è meglio ma è diversa la nostra forma di pensare le partite. Non mi piace fare paragoni. Non voglio dire cosa è diverso, ma secondo me è chiaro. Non sto dicendo che è meglio, ma è diverso" le parole in conferenza stampa di ieri di Fonseca. Dal mercato sono arrivati gli acquisti mirati che erano stati annunciati e che hanno alzato il livello in tutti i reparti.

Si vede poi anche la mano di Zlatan Ibrahimovic che da questa stagione ha un ruolo centralissimo nel Milan di RedBird. "Va tutto bene" ha scritto ieri sui social lo svedese che oggi pomeriggio sarà a Casa Milan per la presentazione dell'ultimo acquisto Fofana e poi stasera sarà a San Siro per vedere da vicino il debutto ufficiale del nuovo Milan.