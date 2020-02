Secondo i dirigenti dell'AIA, sabato sera a Firenze durante Fiorentina-Milan, non solo l'arbitro non ha sbagliato a concedere il rigore ai viola, ma è stato corretto anche il non intervento del VAR in quanto Romagnoli sfiora solo la palla e quindi il suo è un fallo da rigore su Cutrone. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.