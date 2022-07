CorSera - Ibra, il recupero procede bene: il suo obiettivo è tornare in campo a gennaio, un mese prima del previsto

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, che presto si incontrerà con il Milan per discutere del nuovo contratto, prosegue il suo recupero dopo l'operazione al ginocchio di fine maggio. Come spiega il Corriere della Sera in edicola stamattina, l'attaccante svedese vuole bruciare i tempi e tornare in campo il prima possibile: il suo obiettivo è tornare per gennaio, un mese prima del previsto.