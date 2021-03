CorSera: "Ibrahimovic si è già ripreso la Svezia: assist e leadership"

"Ibrahimovic si è già ripreso la Svezia: assist e leadership": titola così questa mattina il Corriere della Sera per commentare il ritorno in campo con la nazionale svedese dell'attaccante del Milan, decisivo subito nel 1-0 alla Georgia di ieri sera. Il giocatore rossonero è rimasto in campo 83', ha regalato l'assist per il gol vittoria di Claesson e ha giocato la solita partita da leader.