CorSera: "Il Milan aspetta la Lazio e ci prova per Zaniolo. Ieri l’incontro con l’agente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere della Sera in edicola stamattina titola così: "Il Milan aspetta la Lazio e ci prova per Zaniolo. Ieri l’incontro con l’agente". Se Pioli è concentrato solo sulla sua squadra che deve riprendere la sua corsa in campionato, in via Aldo Rossi i dirigenti rossoneri sono al lavoro per provare a portare subito a Milanello l'attaccante in uscita dalla Roma. Maldini propone ai giallorossi un prestito con obbligo di riscatto.